新北市政府水利局辦理「新北市泰山地區汙水下水道系統第四標工程」從今年4月開始施工，目前正在進行部分路段的管線開挖埋設以及工作井立坑作業，預計2024陸續完成下游管線後，與上游9個里進行接管工程，將分4年執行，受惠用戶數約達1萬1359戶。待2028年全案完工後，接管率可望提升到80％。

水利局長宋德仁表示，泰山地區的汙水下水道系統工程自2018年起開始推動，從主幹管埋設開始，期間遭遇道路狹小、交通量大以及地下管線密布等因素，經調整施工路線後，克服困難貫通下游幹管，目前一、二標工程已完成，第三標工程則在2021年初進行用戶接管，截至今年7月為止，接管率已提升至12.4％，預計明年完工後，接管率可望推升至38％。

宋德仁指出，現階段第四標也展開公共管線佈設，民權街以北因已完成下游次幹管建置，明年將首先與周邊4里用戶進行接管工程，而國小周邊因地形因素需再設置揚水站及埋設次幹管，將於2026年再進行用戶接管，全案在2028年完工後，預計可將泰山區接管率提升到80％，累計接管將突破2萬戶。

宋德仁補充，貴子坑溪自2020年起推動整體環境營造三部曲，已完成第一部河道子母溝整治，並同時推動第二部污水下水道用戶接管工程，從污染源頭進行削減，減少污染源排入貴子坑溪，第三部河川環境營造則配合塭仔圳重劃工程正在進行中；水利局於道路上汙水管線佈設完後，將辦理後巷小型說明會，詳細向民眾解說汙水接管作業流程及注意事項，共同改善環境。

水利局表示，工程期間難免影響交通，已要求施工單位務必做好交通維持及路平作業，以降低施工期間對市民的影響，另也請用路人共體時艱，完工後將恢復道路平整度，提升市容品質；為追求市民健康、安全、舒適的環境，需妥善處理生活污水，工程期間需要市民積極配合。