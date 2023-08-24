作家吳淡如之前查出肺部高達20顆結節，之後都會持續追蹤，由於她媽媽那邊的家旅，女性成員罹患肺癌機率高達80%，她們都早發現早治療，而她這次檢查結果「肺部那20個小白點。跟一年半以前一樣乖乖地待著，沒有擴張地盤。」

吳淡如在社群平台發文表示，自從發現肺部20個小白點後，這已經是第5年的安然度過。還被醫師告知「免疫力不錯」，讓她鬆了一口氣，並稱自己每過1年半都會去醫院做肺部的掃描，「可能是家族基因，我媽那邊的家族，得到肺癌的比例非常的高，尤其是女性幾乎都是。從我開始去做肺部攝影之後，我媽那個家族，跟我年紀相仿的親戚們也都去了，命中率大概是80%，還好早發現都早治療。」

此外，吳淡如還是被醫生叮嚀「「事實上那些小東西，也有可能張牙舞爪變成惡性… 20個真的太多了…」，讓她也感謝這些長在肺部的不定時小炸彈，「我後來只要生氣都沒有很久，我會想划不來呀！萬一跟你生氣我把這些小東西養大了怎麼辦？中醫不是也說，生氣很傷肺嗎？」她也提到，目前家族當中只有弟弟的肺部乾淨，但他曾做基因檢查，發現有心臟與膽固醇方面的問題。

吳淡如表示，面對問題才能解決問題，人都是在跟時間賽跑。醫生說「癌症也是一種老化的問題。人活久了身上都是會有癌細胞的，就是看命用得快，還是癌細胞長得快。」之後她經紀人也開玩笑傳傳簡訊祝福：「俗話說禍害活千年，我一直相信妳會很健康的。」吳淡如無奈問「這樣的賀電是很有禮貌嗎？」