知名魚丸店「陳記姑嫂丸」搶攻中秋節送禮商機，特別推出3款設計手提禮盒。（柯宗緯翻攝）

知名魚丸店「陳記姑嫂丸」搶攻中秋節送禮商機，特別推出3款設計手提禮盒。（柯宗緯翻攝）

高雄興達港觀光魚市每逢假日人聲鼎沸，140家攤商販賣琳琅滿目商品，其中知名魚丸店「陳記姑嫂丸」搶攻中秋節送禮商機，特別推出3款設計手提禮盒，以及為小家庭客製化迷你真空包裝服務，讓更多民眾能收到更實用禮盒。

興達港觀光魚市應有盡有，因鄰近的茄萣海岸公園，尤其在假日許多遊客在觀光漁市採買海鮮後，順道到海岸公園欣賞夕陽美景，再加上有規畫收費停車場，成為民眾採買及觀光熱點。

現場採買的陳姓遊客表示，興達港觀光魚市最吸引他的特色是，有很多家的現撈的海鮮攤位可以比價、比新鮮，而最令人好奇的莫過於「姑嫂丸」這個名稱，當時讓他覺得逗趣而被吸引駐足。

每逢過節，興達港觀光魚市總是人潮熱絡，吸引遊客採買，除了新鮮、現場直播拍賣，更有真空宅配服務，而幾乎成魚丸一條街的漁市，在中秋節各家更是出奇招搶商機，同時今年許多商家發現消費者為怕訂購禮盒及商品塞在宅配路上，內行饕客紛紛提前下單。

業者也超前部署推出禮盒系列，「陳記姑嫂丸」推陳出新推出A、B、C組設計款手提禮盒及為小家庭客製化迷你真空包裝的服務，讓許多現場提貨及網購的顧客，解決許多饕客逢年節送禮，送到親朋好友心坎裡需求，更讓許多許願中秋除月餅外，還能收到更實用禮盒。