藍白合作有辦法打敗民進黨嗎？街訪年輕人吐1句

決戰2024總統大選，民眾黨參選人柯文哲拋出與各黨領袖展開對話，是否與國民黨參選人侯友宜採民調整合，柯文哲回應表示，什麼事都有可能。中天新聞針對「藍白合作有辦法打敗民進黨嗎？」進行街訪，有年輕人表示，「2024總統大選在野一定要合作團結，才有辦法下架民進黨」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(24日)派出記者針對「藍白合作有辦法打敗民進黨嗎？」進行街訪。一位男生表示，「合作有可能碰出不一樣的火花，所以我覺得應該有這個可能性，應該有可能」。還有一位正妹表示，「合作有可能，可以打敗賴清德。因為就是現在年輕人都比較支持柯P」。

也有年輕人認為，「不整合，就一定是賴清德勝選呀。應該說不是整合，就是百分之百，我覺得還是五五波。民進黨這7年來，大家都過得不開心。但大家也沒有覺得另外一個候選人好像不錯」、「他們合作也不一定成，我覺得希望不大」。

還有一位婦人表示，「一定要合作，他們才會被下架，因為民進黨做得不好。兩個人合作，比較有機會，把他打倒」。