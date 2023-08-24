柳承龍在劇中擁有快速再生的超能力。（Disney＋提供）

Disney＋原創韓劇《MOVING異能》上線後討論度居高不下，影帝柳承龍在劇中飾演擁有再生能力的「法蘭克」（代號「九龍浦」），本週最新2集揭開他過去與郭善英的羅曼史，不過現年52歲的他，刻意不找年輕演員來演20多歲的自己，而是親自上陣，對此，也在節目上揭秘，並自嘲「老起來放」。

柳承龍和劇中女兒高允貞一同作客張度練主持網路節目《Salon Drip》，忍不住告解「雖然這次很冒昧地飾演了20多歲的角色，但如果看到我過去20多歲的照片，一定會覺得就像是50多歲，我現在看起來反而更年輕」，網友也紛紛翻出他之前曝光過的舊照，只見當年他留著落腮鬍加上飄逸長髮，打扮相當前衛、成熟，讓大家笑說「確實很有說服力」。

而節目中問起父女倆對彼此的第一印象，高允貞透露：「雖然剛開始因為鬍子很害怕，但我們初次見面，他就為我準備了花束，是很親切的前輩。」柳承龍也回誇：「我本來也以為允貞很難親近，因為她長得很像洋娃娃，但是非常隨和，性格也很好，臉上總是掛滿笑容。」並不好意思地說「送花是因為既然要一起家人了，好好相處的意思。」

《MOVING異能》每周三在Disney＋上線2集。