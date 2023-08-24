有日本「最美牙醫」之稱的26歲女網紅西原愛夏（Manaka Nishihara），以甜美臉蛋以及火辣身材獲得不少粉絲支持，平常除了正職以外，她也頻頻在社群上曬出養眼美照，近日更PO出多張身穿泳裝的絕美照片，吸引網友們前來朝聖。

女牙醫西園愛夏平時除了牙醫身分，同時也斜槓擔任寫真模特兒，時不時在社群上曬出辣照送福利的她，在IG上擁有逾20萬名粉絲追蹤，人氣不俗。近日，她捨棄白色醫師袍，改穿一套淡藍色的泳裝，完美的身材曲線在鏡頭前全都曝光，大秀傲人身材，且她的臉上還帶有一抹絕美甜笑，對著鏡頭大放電，讓粉絲看得嗨翻。

此外，她也在貼文中一併放上與好友們在泳池內玩樂的短片，更表示看著好友們嘗試潛水的模樣十分可愛。相關貼文PO出後，立刻吸引不少粉絲前來留言：「性感、美麗又令人驚嘆」、「西原愛夏穿泳衣的樣子真的美炸了，不過你們兩人都很漂亮」、「看起來也太快樂了。」

事實上，本業是牙醫師的西原愛夏，因為一張看診時的「神級側顏」爆紅，讓她知名度大開，同時還跨足擔任寫真模特、參與多部電影的演出，更在《灰色地帶》中擔任女主角，星路一片看好。雖然她過往受訪時曾提及為了平衡各項事業的時間分配，而較少出診，但仍有不少粉絲慕名前往，使她就職的醫療院所人氣扶搖直上。