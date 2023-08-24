爭議不斷的新竹棒球場報告出爐，新竹市長高虹安今(24日)透露，由美國職棒大聯盟指定的專家Brightview公司經過分析，證實這座花了12億的棒球場，品質「連美國高中校園操場」都不如，遭國民黨台北市議員游淑慧直酸「林智堅不但不會蓋球場，恐怕連公園也不會蓋！」國民黨立委洪孟楷指出，總統府官網仍保留當時合照畫面紀錄，蔡英文還說「成功完成任務」，質疑到底還有多少前瞻建設是建立在這樣的荒謬底下？

「新竹球場比高中球場還不如！」洪孟楷今(24日)在臉書發文，附上「覺得生氣」的心情狀態質疑，為了開球，花費前瞻預算12億重建的新竹棒球場報告出爐，被專家認定不如公園、比高中球場還不如，很難想像這是一座原址新蓋的球場，而當初總統、聯盟會長、新竹正副市長共同開幕合照的畫面更是格外諷刺，為了開球合照忽視工程品質、犧牲球員安全，在合照的這些高官們還能默不做聲？

洪孟楷提到，總統府官網上，仍保留著去年7月22日的影片照片紀錄，總統更說「要謝謝中華職業棒球大聯盟蔡其昌會長、新竹市政府以及球團，為了新竹棒球場的改建和營運積極奔走、協調，最後成功完成任務。」所以品質不如高中球場的落成，就是蔡總統口中的「成功完成任務」？

洪孟楷強調，過去一年討論，就是認為當初搶剪綵、搶開球，為的就是宣傳林智堅的政績，以及創造民進黨新竹市長候選人的舞台。現在證實球場比公園還不如，就問在畫面裡的每個人，你們還不汗顏？合照建立在踐踏球員運動生命上，民進黨執政真有把棒球當國球看待？

「12億的前瞻預算，沒有把關、只有粗製濫造！」洪孟楷直言，到底還有多少前瞻建設是建立在這樣的荒謬底下。歷史總會留下紀錄，當初只想為政績擦脂抹粉的民進黨高官們，向國人跟球迷道歉只是最基本，別想再默不做聲；九合一的教訓如果還不夠，2024會再來一次！