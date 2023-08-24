由於水氣較少，明（25）日各地晴到多雲，午後有局部雷陣雨，主要是各地山區雨勢較明顯，局部會有大雨發生，可能有短延時強降雨。氣象局表示，目前位於恆春東南東方海面的輕颱蘇拉，預估下周日（27日）成長為中颱，熱帶低壓TD11最快明天至周六（26日）生成颱風今年第10號颱風丹瑞。

氣象局預測蘇拉颱風、TD11兩低壓未來路徑。（翻攝自氣象局）

氣象局預報員廖經翔指出，蘇拉預估下周日成長為中颱，不過短期內會向南逐漸遠離台灣，下周二（29日）起才會往西北移動，因此下周才會影響台灣；TD11最快明天至周六（26日）生成颱風今年第10號颱風丹瑞，且將往北移動，對台灣沒有影響。

氣象局分析蘇拉將會在未來5天打轉一圈。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，明天各地為晴到多雲，清晨至上午南部沿海地區仍有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，各地都有雷陣雨發展的機會，主要是各地山區雨勢較明顯，局部會有大雨發生，可能有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，白天高溫普遍為32至35度，其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷局部有可能來到36度以上，且近中午紫外線偏強，會達到過量等級。

氣象局模擬明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局預測，周六至下周一（26日至28日）迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周二、下周三（29日、30日）水氣增多，東半部及恆春半島降雨增加，有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周四（31日）受到颱風外圍雲系影響，東半部、南部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。