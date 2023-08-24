新竹市府今公布大聯盟場務專家報告，負責施工的巨佳營造今強調，所有工程都是依據契約內容與設計施作。對此，市府晚間回應，廠商說法並非全貌，實際上棒球場案從契約、設計到施工皆有瑕疵。

巨佳營造今天強調，所有工程都是依據契約內容與設計施作，更無奈表示「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」。

針對巨佳說法，新竹市政府晚間回應，強調棒球場工程案從契約、設計到施工皆有瑕疵，並舉例工程體檢會會議曾提及，廠商施工書圖未經市府核定，實際施工又與設計書圖有所不同，市府政風處行政調查也發現，預算存在不合理分配等諸多疑慮，恐直接影響土壤及排水相關設計。

市府工務處也表示，棒球場關鍵處「有圖無項」，對於後續改善及責任追究確實會造成重大影響。廠商也在會議中承認，先動工再變更設計係前市府所要求，與書圖不符合之處不能完全怪罪他們，且前市府也不履行承諾協助變更設計。

市府也強調，雖廠商未能提供前市府要求趕工的會議紀錄，但趕工及施工瑕疵都是事實，對於廠商說法市府予以保留，也會盡力予以協助。