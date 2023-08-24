正立面上方有拱形百頁推窗，中間上方有紅色圓盤綠色三竹葉的木製校徽。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，以簡單的三角形三葉竹泥塑裝飾，整體形制優美典雅。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹女中明年即將迎接百年校慶，校園內有座近百年的禮堂，是竹女師生及畢業校友們共同的回憶，校方今年4月主動申請將「小禮堂」指定為古蹟，市府24日辦理文資價值評估現勘及審查會議，初步研判具相當文化資產價值，予以列冊追蹤，後續將提送文化資產審議會。

新竹女中創立於1924年，原名新竹州立新竹高等女學校，開辦初始校舍未建，先借用新竹小學校址（今東門國小）辦學，直至1926年才以現址（中華路二段）做為校舍。

而竹女校內「小禮堂」於1931年落成啟用，建築形式為磚造建築、水泥瓦、兩坡頂，正背面牆體有扶壁柱，門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，以簡單的三角形三葉竹泥塑裝飾，整體形制優美典雅，興建迄今逾92年。

新竹市文化局表示，新竹女中於今年4月28日主動向新竹市政府申請校內「小禮堂」指定為古蹟，市府24日依《文資法》第14、15條規定，辦理文資價值評估現勘及審查會議。

文化局指出，竹女「小禮堂」建築形式規模保留完整，正立面由一座四階梯進入拱形門，上方有拱形百頁推窗，中間上方有紅色圓盤綠色三竹葉的木製校徽，左右對稱各有上下推拉窗。今會勘後初步研判具相當文化資產價值，予以列冊追蹤，後續將提送文化資產審議會進一步審議其文化資產價值。