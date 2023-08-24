白金漢宮今天宣布，英國國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）將於9月20日至22日前往法國進行國是訪問。

法新社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）透過聲明表示，查爾斯三世和王后卡蜜拉於9月20日至22日訪問法國期間，兩人將造訪法國首都巴黎和西南部港市波爾多（Bordeaux）。

白金漢宮還說：「這次訪問將歡慶英國和法國共同的歷史、文化和價值觀。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室指出，查爾斯三世的訪問「對法國來說是一種榮幸，屆時也是我國主辦世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）期間」。

查爾斯三世原定3月下旬訪法，但當時法國發生民眾抗議退休制度改革的動亂，馬克宏在最後一刻決定延後這次訪問，查爾斯三世因而改為前往德國進行他登基以來首次國是訪問。