第18屆全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區總決賽日前圓滿落幕，在激烈的選拔過程之後，分別由17歲的許依宸奪得城市小姐后冠，18歲的余果贏得城市先生冠軍榮銜。今年的參賽選手普遍被認為在身材比例上特別優質，這都要歸功於選拔大賽指定體態雕塑講師知名健身教練王惠萱，在她「魔鬼訓練」之下，果然選美佳麗們個個都是讓人眼睛一亮的「人間芭比」。

今年最火紅的電影「芭比」讓許多人開始思考，美不一定是瘦到紙片人，美麗不一定是為了別人，美麗應該是為了自己。女主角瑪格羅比在電影中的超完美緊實身材曲線也引起廣大網友討論，美胸、緊實腹肌惹火身材完全是「人間芭比」！要達到這樣的完美標準，必須透過雕塑體態的健身教練協助。

「魔鬼教練」王惠萱(左)調整參賽選手體態，讓她們更有自信站上舞台。(全球城市小姐選拔協會提供)

剛剛落幕的第18屆全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣賽區總決賽，最令外界眼睛一亮的是選手們的身材比例，年輕人多半有運動的習慣，對身材的管理也特別用心，加上大會指定的體態雕塑講師知名健身教練王惠萱在集訓間對參賽選手們的魔鬼訓練，在選拔大賽上讓選手們表現都十分亮眼。

王惠萱透過一些激勵士氣的小活動，讓選手們活力滿滿。(全球城市小姐選拔協會提供)

曾拿下全球城市小姐選美比賽桃園市第1名的王惠萱，曾出版暢銷書《美皇后健身教室》，從選美皇后蛻變成健身天后的她，擁有4國、20張專業健身教練證照，也是許多藝人和名人的私人健身教練。她除了擔任全球城市小姐指定體態雕塑講師，也是泛美國際文教基金會特約體能老師。

王惠萱同時也是松山社區大學極受歡迎的老師，秉持不斷學習、持續進修的精神，從體適能專業走到心理照護，近幾年考取了NLP（神經語言學）與催眠的執照，將其所學融合在教學裡，幫助學員在身心靈都得到平衡，活得更健康，像今年選手集訓除了帶領學弟妹們做瑜珈，也特別帶入激勵的小活動，鼓舞選手士氣，讓每個人都充滿滿滿的正能量，身心都得到提升，受到選手熱烈迴響。