【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨、甚至與賴清德所屬新系的關係。賴品妤今(24日)閃躲記者追訪時摔倒，還反控中天記者推她，遭到中天新聞還原影片打臉。藍營對此狂批假摔，綠營則紛聲援賴品妤。《壹蘋新聞網》調查網友意見，結果66.5％的人認為賴品妤「自己跌倒」，17.1％認為是「採訪推擠意外」，只有16.5％的人認為賴品妤是「被記者推倒」，意見一面倒。

《壹蘋新聞網》在這項網路民調中提到：民進黨立委賴品妤近來因父親賴勁麟擔任雲豹能源公司董座，被質疑大賺綠能財，即使賴勁麟為此請辭董座仍未能止血，賴品妤今出席醫學會活動，離去時再被媒體一路追問此事，卻發生意外，賴品妤當場跌倒，並對記者大喊「你為什麼要推我」，該名記者連忙強調「我沒有推你」，雙方各說各話。有人看完影片質疑賴品妤「碰瓷」，國民黨議員指她是假摔，要求她和記者道歉，民進黨則聲援賴品妤，批記者刻意肢體接觸，是貼身騷擾慣犯。

網友對此熱烈回覆，投票表達看法，結果有66.5％的人認為賴品妤是「自己跌倒」，17.1％的人認為是「採訪推擠意外」，只有16.5％的人認為賴品妤是「被記者推倒」（投票至晚間21時止），網友意見呈現一面倒的趨勢。