庾澄慶、伊能靜的兒子庾恩利（小哈利）正在紐約攻讀導演相關科系，相當有藝術才畫的他，私下熱愛畫畫、做音樂、當導演。今（24日）他跟表姐愷愷一同熱舞的畫面曝光，短短19秒的畫面中，可看得出來兩人舞蹈動作相當整齊，很具有舞蹈天份。

人在紐約的愷愷24日在社群上傳和表弟庾恩利一同熱舞的影片，背景音樂則是來自於韓國女團(G)I-DLE的〈Queencard〉，只見兩人在影片中熱舞，相當忘我，也讓人看到他的舞蹈天份，舉手投足非常有架勢。

愷愷除了是哈林外甥女外，還是曾是國光女神，2020年愷愷閨密周揚青和小豬羅志祥因感情事件鬧得沸沸揚揚，愷愷也來摻一腳，為好友打抱不平。同年，周揚青開經紀公司，簽下愷愷並帶著她前往中國大陸發展，為了幫愷愷打知名度，周揚青還帶著愷愷一起上了綜藝節目。

而小哈利不僅女團舞跳得好，也時常在社群媒體分享不同裝扮，為父的庾澄慶表示自己都有看過，只要兒子開心、健康就好，也非常支持兒子的決定。他舉例自己當年玩樂團時，很感謝父親並沒有斬斷他的音樂之路，「那時父親的做法，對我影響很大，我是事後慢慢地，才感受到他的用心」，還笑說：「那措施根本就是防君子不防小人，所以我還是繼續做我的音樂，對我來講也是支持我。」

至於先前曾傳出小哈利有意往幕前發展，身為媽媽的伊能靜則在今年6月嚴正表示，兒子未來不會當藝人，將往導演之路邁進。