好萊塢影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）不只演藝事業受關注，私下感情生活也相當精采，身邊女伴換不停，且幾乎都是年紀25歲以下的嫩模，直到不久前才被發現為了28歲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）破例。怎料，李奧納多沒多久又換女伴，被起底是25歲義大利超模維多利亞（Vittoria Ceretti），女方今年6月才離婚。

綜合外媒報導，李奧納多幾個月前才為了超模吉吉哈蒂德打破「女友永遠不超過25歲」傳說，沒想到近日李奧納多被拍到私下約會照，身邊不是吉吉哈蒂德，而是擁有「盛世美顏」的義大利超模維多利亞，二人都穿得很簡約輕便，邊吃冰淇淋邊走在美國聖巴巴拉街頭。

在照片中李奧納多不時會停下腳步，熱情地與維多利亞聊天，從相處狀況就像是一對熱戀的情侶；儘管李奧納多和維多利亞雙方經紀公司都未對兩人關係做出回應，但外媒依照李奧納多女友多半是模特兒，認為維多利亞是他的新歡可能性很高。

不過，維多利亞其時曾有過一段婚姻，2020年與DJ馬特奧結婚，還在海邊舉行浪漫婚禮，在今年6月才宣布兩人已經離婚。維多利亞從14歲就參加模特兒選秀，之後陸續成為國際精品大牌的模特兒，更是時尚巨頭老佛爺（Karl Lagerfeld）生前最愛的謬思之一。