普里格津傳出死於墜機的消息，全球媒體大幅報導。

傭兵集團瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日傳出死於私人飛機空難的消息，震驚全球。瓦格納傭兵曾是俄烏戰爭俄方的主力之一，正與俄方交戰的烏克蘭總統澤倫斯基24日斷然回應，墜機事件與烏克蘭毫無關聯。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日在首都基輔發表烏克蘭獨立紀念日談話。烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述他對於普里格津墜機事件的說法：「可以確定的是，我國與此事沒有關聯。我想，人人都知道涉及此事的是誰。」

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，澤倫斯基此話暗示，普里格津私人飛機空難事件的幕後黑手是由俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin）領導的俄羅斯政府。

烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）24日報導，澤倫斯基還表示，烏克蘭向世界各國尋求有關飛機這個項目的協助時，「我們心裡想的不是這個（墜機）......只是，某種程度而言，此事必定有所助益。」