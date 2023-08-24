民進黨總統參選人賴清德接受專訪時被問到，「你可以跟習近平吃飯」，他說，「跟他吃飯是表達一個善意」，我會提供我的套餐，待客的套餐就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶」；至於如果可以跟習近平說話？他說，「我也很希望跟習近平有一天，我們可以共同維護和平、創造幸福，這個是最重要的」。

賴清德今天接受「年代向錢看」節目專訪指出，「可以跟習近平吃飯」，這是他參加台大學生會的一個活動，會後參加快問快答時說的，因為他一直關心的是兩岸和平發展，所以就想，與其跟國際其他領袖吃飯不如直接跟中國國家主席習近平吃飯。

他說，這樣回答純粹是一個表達善意的說法，吃什麼飯？「我覺得也許條件還沒有成熟」，如果真的有那一天有機會跟習近平吃飯，而且又有機會來到台灣，「我是希望就像我歡迎好朋友來到台灣，我會提供我的套餐，待客的套餐就是蝦仁飯，然後再加一杯全糖的珍珠奶茶」。

賴說，他也知道，不要說吃飯，要能夠跟習近平見面談上話，恐怕都要很多很多時間，很多客觀的條件才有辦法成熟。如果要跟習近平講話，他會說，「最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價」。

他說，要再次強調，如果一旦發生戰爭勢必是給全世界帶來巨大災難，那這個災難恐怕也不是中國能夠承受。

被問到這次接受彭博專訪時提到，希望不要當習近平的敵人，希望可以跟他作朋友，怎麼定義敵人？定義朋友？他說，台灣最美的風景是人，因為台灣人熱愛和平，所以就他的立場而言，秉持台灣社會的文化精神，希望跟世界每一個國家能夠作朋友，包括中國在內，不希望成為敵人，一旦成為敵人，一旦發生戰爭，除了兩國人民生靈塗炭，也影響了全世界，這個絕對不是國際社會所樂意見到的。

他強調，如果可以成為朋友，可以共同合作解決面臨的種種困難；中國應該要意識到，中國經濟二、三十年來突飛猛進，國際社會的支持是一個很大的原因，其中最大的外資是台灣，台灣把資金、人才、技術、管理的專業帶進去等。

他說，「中國對台灣應該要心存感激，台灣不求回報，只希望大家和平相處」，只希望好好當朋友，「朋友沒有相殺的」。