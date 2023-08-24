在戲劇舞台上表現亮眼的演員張玉嬿，就讀國立藝術學院（現北藝大）時，原本最後一年填的主修項目是編劇，但當時的導師賴聲川看到她的主修表，跟她說：「不要放棄表演。」令她放下當編劇的念頭，專注在演員道路，一直到現在。

近期在準備演出舞台劇《清明時節》，張玉嬿回憶，早期家人反對她演戲，特別是父親擔憂演藝圈複雜，女兒性格內向，並不適合走這行。

張玉嬿表示，現在回想起來像是老天爺都安排好了，最後一年填的主修項目是編劇，當時的導師是劇場大師賴聲川，看見她繳的主修表後，告訴她「不要放棄表演」，這句話令她成為一名好演員。

張玉嬿也曾在演藝事業當紅時，選擇出國遊學，她表示，當時要去美國波士頓遊學圓夢，令朋友們錯愕，「我在36歲的時候出發去波士頓，原來擔心不適應，只繳了兩個月的錢，可是我萬萬沒想到，我開心得跟小鳥一樣，恨不得早點來。」張玉嬿表示，「年紀越大，女人要經濟獨立，這樣才能精神獨立。」