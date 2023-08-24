民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。而《中天》記者林宸佑則回應表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」「我手在她前面，我要怎麼樣推？」國民黨立委參選人徐巧芯大酸賴品妤讓人看到「立院猴子的一生」，也嚴正譴責民進黨配合賴品妤造謠、抹黑，欺負新聞記者，嚴重傷害新聞自由。

徐巧芯今受訪時表示，「影片非常清楚，是腳架不乖、欠教訓，腳架一定中國大陸製的，是中共同路腳架，怎麼可以欺負雲豹小公主賴品妤呢？」

徐巧芯也指出，媒體採訪現場多所推擠，這是常常發生的事情，但為什麼立委做了4年，做為公眾人物、政治人物，記者在採訪與公眾利益相關議題時，為何賴品妤過去反服貿，父親賴勁麟卻帶商人西進到大陸，這樣問題賴品妤不敢回答，自己落跑撞到腳架跌倒之後，再栽贓誣賴辛苦的媒體朋友，說人家推人。

徐巧芯說，看到影片事實後，只好趕快修改Facebook內容，這不是就是賴品妤自己證明第一時間誣賴媒體嗎？大家工作都非常辛苦，媒體採訪過程中推擠，本身壓力也很大，「第一次看見民進黨立委、政治人物，用栽贓、誣賴、抹黑的方式面對媒體採訪，賴品妤的不適任已經展現在大家面前」。

徐巧芯也大酸，賴品妤讓她感覺看到「立院猴子的一生」，直接來大甩尾指控別人，這樣過程中，讓大家覺得非常荒謬。她強調，希望賴品妤可以說清楚，為什麼過去在反對服貿時，賴勁麟帶商人西進，以及雲豹能源爭議，「不是說要奉陪到底嗎？結果怎麼看到的是拔腿就跑？」

有媒體提到，民進黨指控該名記者是「騷擾跟不當肢體接觸，已是慣犯」，會不會感覺很委屈？徐巧芯也表態「嚴正譴責」民進黨，媒體在採訪過程中會有推擠情況，前線的政治人物都知道，不能在有證據證實，「對方並沒有對你有不當肢體接觸」的情況下，擅自抹黑，這會讓媒體以後無法採訪政治人物。

徐巧芯也直言，如果賴品妤可以站著好好回答問題，記者也不需要追著跑，記者作為第四權採訪政治人物是天經地義的事，若要按照民進黨的說法，只要接觸綠營政治人物比較近的時候都算是「騷擾、不當碰觸」，未來說真的「沒有人能夠再去採訪民進黨的政治人物」，嚴重傷害記者的第四權，嚴正譴責民進黨不按證據、不按事實說話，配合賴品妤汙衊、造假、抹黑，欺負新聞記者，這是嚴重傷害新聞自由的行為。