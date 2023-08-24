享沐時光土鳳梨酥。（享沐時光莊園渡假酒店提供／李京昇苗栗傳真）

中秋佳節是台灣人喜愛的節慶之一，位於苗栗縣的享沐時光莊園渡假酒店為開拓更多客群，開幕至今不斷推出全新的產品與更好的服務給顧客，繼上次端午粽禮盒推出廣受好評後，首次推出由主廚團隊親手研發製作的中秋月餅禮盒。

行銷公關部郭仲紋經理表示，其實去年中秋節前夕主廚團隊有嘗試製作黃金蛋黃酥供內部同仁品嘗，發現口感特別好與市面販售的蛋黃酥感受不同，毅然決然表示2023年可以大力來推廣分享與交流這個好味道，所以喜歡蛋黃酥的老饕們，這款享沐黃金蛋黃酥禮盒千萬不要錯過。

享沐時光莊園渡假酒店指出，口感濃郁、飽滿滑潤糖心般鹹鴨蛋黃內餡，甜而不膩、爽口十足的紅豆沙餡料，使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感，酥脆堅實整顆滿滿的黃金蛋黃酥誠意登場。

另外，也有推出土鳳梨酥禮盒，選用台灣台農2號鳳梨品種，其酸味明顯，果肉纖維稍粗，口感較紮實，並以嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口後芳香滿溢。

讓大家除了黃金蛋黃酥外還有多一個選擇，同時兩種月餅搭配還享有現折優惠，不論是企業送禮或自家品嘗都很合適！

訂購日期為即日起至09月29日截止，取貨日期為9月18日早上10點後，訂購專線：037-742-878。