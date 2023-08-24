馬雲公益基金會昨（23）日發布官方影片顯示，阿里巴巴創辦人馬雲連線全程參加了此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「校長有約鄉村校長計劃2022入選校長分享會」，並分享自己從農業中獲得的教育新感悟。

據《第一財經》，馬雲在視訊中表示，「這幾年，我學習怎麼樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒（的過程中），我發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。」

馬雲透露自己學習農業的近況，並稱學習農業中獲得的經驗也讓他回過頭來看鄉村教育，覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力以及獨特的思考。

馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域，致力於成為可託付、可參與、可持續的公益組織。關心教育成為馬雲「退休」後的工作重心之一，今年3月，馬雲也曾現身杭州雲谷學校與校園長們討論新一輪的技術變革給教育帶來的挑戰和機遇。