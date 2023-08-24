基隆市副市長邱佩琳率特殊族群参訪世客博，桃市觀旅局長周柏吟接待共同參觀世界館。(觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真)

基隆市副市長邱佩琳今天帶領基隆市弱勢家庭、視覺障礙者及新住民，赴桃園參訪世界客家博覽會，她和桃園市觀光旅遊局局長周柏吟，共同化身船長和機師，帶領特殊族群參觀世界館，遊程也特別邀請視障民眾參加，透過客家文化音樂和海浪聲，感受台灣客家文化與世界的連結。

周柏吟表示，透過參觀世界客家博覽會，希望能讓更多人認識客家文化，同時體驗桃園的景點與生活，一行人還會造訪埔心牧場、手信霧隱城等親子景點。桃園是全國人口成長最快的城市之一，擁有眾多親子景點，包括Xpark水族館、小人國主題樂園、1895乙未保台紀念公園、大有梯田生態公園、台茂公園兒童遊戲場和桃園市立圖書館等。此外，還有各種觀光工廠和休閒農場，提供室內外不同的遊樂體驗，適合大人和小孩一同放鬆、愉快玩樂。

邱佩琳則說，今年運用基隆市閒置空間，建置首座室內親子遊樂園「信義室內兒童樂園」，提供孩子專屬遊樂空間，在基隆秋冬雨季更是父母陪同孩子放電的室內親子景點首選，傳達基隆幸福城市價值。期許未來基隆市與桃園市有更緊密的合作與觀光交流，如同客家文化從台灣走向世界，更讓世界看見台灣。

周柏吟也說，很高興能邀請基隆的民眾參與本次遊程，認識桃園許多好玩的親子景點，桃園和基隆都致力於打造親子友善景點，希望能讓爸爸和媽媽和孩子們一起度過更多溫馨的親子相處時光。