台南市23日上午發生一起死亡車禍，21歲的魏姓舞女酒駕撞死58歲婦人，事後竟先在IG打卡，發限時動態抱怨，且只關心自己車子受損，引起公憤。對此作家歐陽靖大嘆，在台南行人就像通緝犯，走路都得閃閃躲躲，更透露7歲兒子一句話，完全道出台南現實。

歐陽靖在臉書表示，自己搬到台南之後，幾乎不太敢帶小孩過馬路，因為台南的車子絕對不會禮讓行人，尤其在安平還常遇到車子長按喇叭，準備要闖紅燈。

歐陽靖說，如果必須過馬路，她會把16公斤的孩子抱起來用跑的，至少車子衝過來時還能用肉身保護，或者把他丟出去；3歲兒子也在無心中說出「過馬路要跑跑跑」，讓她大嘆在台南，行人像通緝犯，走路得隨時提高警覺閃閃躲躲。

歐陽靖感慨，當初孕婦撞死小女孩事件後，台南警方「很可愛」地在斑馬線站崗，但一周後就消失了。她表示，前幾天左轉禮讓行人時，被後面的車狂按喇叭，接著就從她左邊超車右轉，好險行人已經走過去，不然一定被撞。「那一刻我確定，部分台南駕駛人早把小女孩事件拋到腦後，也不在意什麼加重罰則了」。