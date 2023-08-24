凱蒂老師有10年以上模特兒經驗。（JKF提供）

JKF 8月封面女星，邀來「全台最辣英文老師」的凱蒂老師拍攝性感辣照，一同慶祝JKF論壇的18歲生日。凱蒂老師在臉書有63萬追蹤數，在IG也有27.7萬粉絲，有著美豔五官E奶好身材的她，本身是補習班英文老師，也斜槓模特兒工作。

有10年以上模特兒經驗的凱蒂老師，近年因疫情影響，她決定將教師工作改為兼職，走回本行當模特兒及接業配工作，更在今年3月拿下「第3屆JKF百大女郎」第5名頭銜。她自認全身最性感的地方就是鎖骨，「我鎖骨天生就超級明顯，感覺很像是機車的龍頭（笑）！」

提到英文老師的工作，凱蒂老師說在補習班教英文，除了專業傳遞給孩童們英語知識，也特別注重大家的品德教育！面對學生假冒家長簽名、甚至裝病請假等事件，她仍會耐心地向小朋友傳遞正確觀念，更直言「誠實」和「孝順」是最重要的態度，希望教英文的同時，更要小朋友建立起良好的內在教養。

經常在社群媒體不吝分享性感辣照，凱蒂老師透露自己最愛拍攝OL風格照，「雖然一開始覺得白襯衫加黑仔裙，沒有什麼特別的感覺，一但穿上套裝，就彷彿有真的在上班的儀式感，這對我來說很特別」。

這次與JKF一同歡慶18歲生日，帶著蛋糕、氣球登上本期封面的凱蒂老師被問及怎麼過生日？她表示最愛與好姊妹舉行主題派對慶祝，還曾呼朋引伴大家一起舉辦《華燈初上》主題生日趴，玩得非常開心。

至於收過什麼最印象深刻的禮物？凱蒂老師說是父親給的8千元紅包，「他會送我現金，是因為知道他女兒是個超級工作狂，時常會忘記吃飯，所以希望用這方式督促我來吃飯、照顧好自己的身體！」