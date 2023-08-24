漫步八里左岸欣賞出海口絕美景觀。(黃敬文翻攝)

暑假即將進入尾聲，位在新北市淡水區的淡水古蹟博物館以及位在八里區的十三行博物館雙雙舉辦多項活動，讓小朋友們能夠在暑假最後階段，也能持續參加寓教於樂的活動，淡水古蹟博物館不僅在9月3日軍人節在滬尾礮台舉辦「古蹟小小兵」活動，讓大小朋友體驗陸海空三軍，另外也攜手十三行博物館，分別在淡水河「左右岸」舉辦一系列「全台語」微旅行遊程。

新北市立淡水古蹟博物館將於9月3日早上10時至下午3時舉辦「古蹟小小兵」活動，內容分為小小兵體驗區、三維模型搜索區及陸海空三軍互動區，其中小小兵體驗區採事先報名，共規畫6大關卡，包括國定古蹟大巡禮、玩具步槍拆解樂、手榴彈投擲賽、打靶神射手、野戰急救SOP及刺槍術訓練課，將於8月28日中午12時在官網開放5至8歲學童參與，總共30名，每名學童收費300元，費用包含借用服裝及結業禮。

而三維模型搜索區為大小朋友都能免費參加的活動，完成3題作戰秘笈本即可免費兌換淡古最新文創商品「手心上的古蹟－PE手提袋」1個，限量50個。而國軍北部地區人才招募中心當日也將安排陸軍戰鬥個裝體驗、海軍水彈槍射擊體驗、空軍現場互動體驗及職涯諮詢等活動。

此外，淡水古蹟博物館也攜手十三行博物館，與兩所分別位於淡水河「左岸」與「右岸」的文化場館，9月起至10月下旬推出一系列「全台語」微旅行遊程，規劃14場次不同主題走讀活動。與深耕在地的文史、生態達人合作，以生動的台語專業解說，帶領民眾透過「陸地上」以及「水面上」的視角，深度感受淡水河口迷人的人文及自然景觀，即日起開放網路報名。

淡水河兩岸微旅行將於9月10日在八里、淡水兩地共同起跑，十三行率先登場的「左岸漫步遊」，邀請三芝「小雞籠文史工作室」負責人周正義老師擔任「𤆬路人（tshuā-lōo-lâng）」，以具有2百餘年歷史的八里開台天后宮為起點，欣賞辛阿救與張火廣兩位石雕大師的對場競技，再到八里在地的信仰中心大眾爺廟，一路逛到淡水河岸渡船頭、老榕碉堡與婚紗廣場，欣賞著名的日落與晚霞美景。

微旅行系列活動重頭戲為9月16日水面上的「河岸練習曲」，由八里渡船頭出發，搭乘渡輪途經八里左岸、挖仔尾紅樹林保留區、淡水河出海口後航向對岸淡水，造訪平常在陸地上看不到的市定古蹟「淡水水上機場」，遠眺坐落在埔頂山丘上的洋樓群；在航道上以探險家、貿易商以及拓墾者的角度，探索淡水河與台灣海峽交界地帶豐富的自然生態、考古遺址以及古蹟，將五千年的北台灣開發史，濃縮在一個多小時的遊程中！

「左岸漫步遊」活動招收名額為30位，活動免費，參加者可獲得精緻小點一份；「河岸練習曲」活動招收名額為50位，報名費150元，活動當日用台語說出通關密語者還可獲得限量「夏日小方巾」一條。