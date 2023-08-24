1991年8月24日，烏克蘭最高拉達通過《烏克蘭獨立宣言》，此後就訂這一天，為烏克蘭獨立日，相當於國慶。幾天前，烏克蘭官方就表示，今年的獨立日會有提振士氣的特別行動。現在答案揭曉，烏克蘭特種部隊登陸被俄軍佔領8年的克里米亞半島，在當地開展小規模的打擊行動，短暫的展示烏克蘭國旗，然後在俄軍大部隊抵達之前，趕緊乘坐小艇離開。

BBC報導，烏克蘭國防部發言人尤索夫(Andrey Yusov)是任務結束之後，才在電報網(Telegram)上發布這項軍事行動，他表示這次任務的目標相當成功，所有戰士都全身而退，沒有傷亡。

這場行動經過精密安排，星期三早上10點半，烏克蘭的打擊飛彈摧毀塔汗庫特(Tarkhankut)的S-400防空陣地，成功破壞此處的預警系統，這是特種部隊登陸的前提任務。

烏克蘭情報總局（GUR）表示：「整個防空陣地的飛彈、雷達和人員，都被完全摧毀。」

烏克蘭特種部隊短暫登陸克里米亞半島，在夜色中展示國旗，但畫面相當不清楚。(圖/Twitter)

到了凌晨之後，特種部隊在暗夜的掩護下，搭乘小艇登陸克里米亞最西部的奧萊尼夫卡(Olenivka in Crimea)，也就是塔汗庫特以西5公里的海岸，與當地俄羅斯守軍發生了一場衝突，成功破壞了俄軍的駐紮點，尤索夫聲稱，烏軍沒人傷亡，反而殺傷了好幾個俄羅斯守軍。不過，莫斯科方面對此事沒有發表評論。

尤索夫拒絕透露更多細節，但他聲稱，烏克蘭國旗曾經在克里米亞短暫升起。

‼️ В окупованому Криму пройшла спільна спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ



🔗 https://t.co/8RsZuekAhr pic.twitter.com/s4BDbL7qGI — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 24, 2023

根據烏克蘭國防部提供的短片，與其說是升國旗，更接近展示國旗，因為特種部隊只是將國旗攤開，然後在極暗的光線下拍照。

2014年，俄羅斯非法吞併克里米亞米島，被視為俄烏衝突的開端；去年俄羅斯發動了全面入侵，雖然初期損失慘重，卻也給了烏克蘭收復克里米亞的戰爭機會。直到現在，基輔方面堅稱，必須收復所有俄羅斯非法侵佔的領土，包括克里米亞與頓巴斯地區。

基輔國際社會學研究所的一項民意調查顯示，自 2022 年 2 月俄羅斯開始入侵以來，獨立日在烏克蘭人的心目中變得越來越重要。現在已成為第三重要的節日，僅次於復活節和聖誕節。