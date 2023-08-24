警方於國光公園查獲一同前來面交之把風監控手張嫌到案。（圖／警方提供）

警方查扣手機2支、容軒券商識別證、公司章、合約書及收據等詐欺所得17萬4000元。（圖／警方提供）

新北市板橋一名40歲陳姓女子誤信網路投資廣告，加入股市分析群組，依詐騙集團指示陸續交付168萬元，近期陳女想出金遭推託，驚覺有異，經查證才知遭騙報案，警方循線逮捕周姓及張姓2名車手，並查扣手機2支、容軒券商識別證、公司章、合約書及收據等詐欺所得17萬4000元，全案依涉詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌分別移送新北地檢暨少年法庭偵辦。

警方表示，陳女經由網路臉書瀏覽投資股票訊息，便點入該廣告上所提供之LINE，詐騙集團便提供假助理、假客服、假交易平台(網站)等資訊，並誆騙稱與「容軒」證券有配合，可投資股票獲利，陳女不疑有他依詐騙集團指示陸續面交及網路轉帳多次共168萬元，近期陳女欲出金時對方藉故各種理由推託，陳女愈想愈怪，懷疑是詐騙手法，決定至板橋派出所報案。

板橋分局獲報後立即組專案小組偵辦，由專案人員部署誘捕偵查，請被害人佯裝配合受騙，等候詐欺集團指示於前（21）日晚間7時許在板橋區中正路某間超商赴約面交，專案人員佯裝顧客於現場埋伏，見一名年輕男子依約現身走進店內，與被害人面談接洽，簽訂「容軒券商合約」等假文件完畢，準備交付贓款時，警方見機不可失，立即上前表明身分，並逮捕該名周姓涉案車手，現場查扣犯罪聯繫手機1支、容軒券商識別證、公司章、合約書及收據等，復於超商對面國光公園查獲一同前來面交之把風監控手張嫌到案；身上查扣詐欺所得17萬4000元及犯罪聯繫手機1支，旋即帶案偵辦，全案依涉詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌分別移送新北地檢暨少年法庭偵辦。

板橋警分局呼籲，近年詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。