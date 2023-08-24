民進黨總統參選人賴清德接受媒體專訪被問到，如果遇到美國總統拜登，有沒有話要說？賴清德表示，「我會感謝他」。

賴清德說，拜登上任這三年來在台海和平的穩定、和平做了很多努力，也收到了許許多多的效果，包括把亞洲美國、韓國、日本、菲律賓，甚至印度都串連起來，也團結了北約，也把歐盟的力量凝聚起來，共同穩定世界的民主秩序，也維護區域的和平安全，這個貢獻是很大的。

他說，也要感謝就是說美國，不管哪一任的政府，全美國的人民幾十年來對台灣的支持，也讓美國成為跟台灣互為彼此信賴的夥伴。

他提到，台灣的經濟也達到一個實力，現在已經是科技跟經濟的大國，可以跟美國講，未來全世界的和平穩定或是民主自由的拓展，或經濟繁榮發展，台灣是可以貢獻的，台灣已經從過去接受美援的角色，變成可以幫助別人。

至於被貼台獨標籤，還有面對及戰爭跟和平的爭論過程國家戰略是什麼？他說，大家都很清楚，決定戰爭與否是侵略者在決定的，追求和平不能夠空談，必須要靠實力才有辦法贏得和平，這也是為什麼他在蔡英文總統的四大堅持之上提出和平四大支柱行動方案。

他說，這一場選舉並不是和平與戰爭的選擇，「我們沒有辦法靠選擇得到和平，必須要靠力量才有辦法取得和平」，但是大家可以選擇自己的生活方式就是民主；「我們可以拒絕什麼？」拒絕走回過去專制獨裁的老路，在這種狀況之下，他認為這場選舉是在決定台灣未來是要持續走向民主，還是接受一個中國原則，走回專制獨裁的老路，這個才是這一場選舉最重要的意義所在。