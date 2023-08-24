為總預算再上火線 蔡英文提五大重點：不會讓地方破產

行政院今天拍板明年度中央政府總預算，由於近日遭質疑「債留子孫」，蔡英文總統今晚第二度為預算親上火線，強調此次預算有五大重點，我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧。並重申這是她8年執政的最後一本總預算。「我的執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣」。

蔡英文今晚透過臉書、YT等網路平台向民眾解說明年度中央政府總預算的規劃表示，前陣子，有很多關於政府財政的討論，當中也有許多不實指控。有些人認為，蔡英文政府執政8年，預算年年成長，還執行各項特別預算，為什麼負債比還可以減少？

她解釋，原因是台灣總體經濟規模變大、 整體國力變強 、政府有能力做更多事 ，並且還更多債。台灣的GDP，從2016年的17.5兆，到今年的23兆，成長了將近6兆。從2016年到2022年，台灣的平均經濟成長率是3.4％，也高於全球平均。台灣的經濟成長，讓我們從2017年起，總預算連續6年有歲計賸餘，甚至連續5年賸餘超過千億。

非常重要的是，蔡英文強調，「我們謹守財政紀律」，在她上任時，中央政府的長期債務已經累積達到5兆3988億。在她任內，我們總預算舉債923億，特別預算舉債1兆1237億，總共舉債1兆2160億，但是，我們也還債達到7810億，「有借有還，這也是財政依然穩健的原因」。

今天，行政院通過了明年度中央政府總預算案，她要跟大家報告幾個重點：

一、社福預算支出最高，也增加最多：長照總預算持續提升，從2016年的54億，到明年有876億。「長照2.0」繼續做，「0到6歲國家跟你一起養」 也會持續推動。

二、預算金額次高的是教科文支出：「減免私立大專學雜費每年3.5萬元」的計畫，已經編入明年的總預算，預計明年2月的新學期開始實施。相關預算有219億，全數新增，不會排擠到既有的教育資源。

三、繼續孕育護國群山：整體科技發展預算逼近2000億。

四、繼續給國軍好環境、好裝備：國防總預算達到6068億，占GDP比率也可望達到2.5％。

五、增加對地方的協助：明年度統籌稅款及一般性補助款，將成長10％，達到6346億，再加上各部會計畫型的補助，對地方財政挹注規模，將突破9000億。

蔡英文表示，我們不會讓地方破產，我們一貫的信念是，建設不分黨派，每一個人的故鄉都要照顧。明年度的中央政府總預算，是她8年執政的最後一本總預算。「我的執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣」。也希望，在立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，支持行政院的總預算案。

由於預算和財政問題涉及高度專業，繁雜的數據確實容易被誤解，她希望所有的公眾人物在討論財政時，能夠基於事實，善盡查證的責任。而不管是人民的疑問，或是錯誤解讀，執政團隊也會強化溝通、說明。