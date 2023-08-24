數位發展部在2022年8月27日正式掛牌，即將滿成立1周年，《中時新聞網》針對「數位部成立一年了，你滿意這單位的表現嗎？」發起網路投票，已有4.4萬人參與，結果顯示有81%的民眾認為「非常不滿意」，甚至有8%網友投下「不知有數位部」。網友也酸說，「都不知道數位部是做什麼的」、「真的想不起來到底做過什麼」

數位發展部主要職掌為促進全國通訊、資訊、資通安全、網路與傳播等數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設，並促進數位經濟發展及加速國家數位轉型。下轄6個司，包含數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司。

《中時新聞網》24日在YouTube頻道上，以「數位部成立一年了，你滿意這單位的表現嗎？」為題發起網路投票，截至晚間9點半，有4.4萬名網友參與投票，結果顯示，非常滿意的網友有4%、還可以啦3%、不滿意5%、非常不滿意81%、不知有數位部8%。

網友們也紛紛留言回應，「都不知道數位部是做什麼的，只知道薪水一定很好，讓人羨慕」、「這是一個專為民進黨服務的笑話」、「感覺就是政治目的的特殊機關，不是為民服務而是為民進黨服務」、「把老百姓的血汗錢還回來」、「200億點麵線」、「說不上滿意或是不滿意，因為真的想不起來到底做過什麼」、「我只知道他們搞了一個訂餐服務，不確定是不要轉型外送平台」、「名字是不是搞錯了，是網軍部吧」、「就是巧立名目的酬庸，原本還有所期待說...外媒也很看好所謂的天才IT 大臣？？」、「說不上滿意或是不滿意，因為真的想不起來，到底做過什麼」、「該收掉了啦浪費百姓的錢」。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳24日也直言，「要趕快做出成績達到期望會比較好」，指出數位部將近成立1周年，希望數位發展部不管是資安或數位產業鏈，不管是從法律或預算或整個產業架構趕快建構出來，而爭議比較大是打詐，打詐不能只有數位部，包含NCC和金管會、內政部警政署，都需要有一定程度跨部會努力。