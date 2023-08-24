俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津曾於6月發起兵諫未果，今(24日)傳墜機身亡。前立委郭正亮大膽推論，應該是俄羅斯國防部裡的普里格津仇家，也就是國防部激進的力量，趁機消滅普里格津。

郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，若是普丁下令把瓦格納首腦普里格津殺了，實在難以理解。瓦格納應該在俄羅斯內部被解編了，普里格津帶一群人馬到白俄羅斯，也有部分人回到非洲。難道普里格津突然又跟普丁鬧翻，怕普里格津二次叛變，所以就把他幹掉，這實在難以想像。

郭正亮接著表示，以政治邏輯來推論，俄羅斯國防部有一些普里格津的仇家，也就是國防部內部有一些激進的力量，趁機把他消滅。普丁搞不好也很生氣，現在正在調查當中。這推論比較合理，確實國防部很多人很討厭瓦格納，這是事實。

郭正亮點出，前一陣子普里格津的鋪排，並不像是叛亂出逃，而是大家講好的安排，難以想像這件事情是普丁搞的，應是敵對的軍事力量之間發生的衝突。他認為，這件事對俄羅斯打俄烏戰爭是不利的，等於少掉一個籌碼，影響重大。