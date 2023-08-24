新北市議會今（24）日繼續展開2022年決算審查，新北市議員鄭宇恩質詢新北市消防局長李清安時，指出新北市長、國民黨總統參選人侯友宜近日主張核一核二要延役，核四要重啟，且新北市核安監督委員會內部的民間代表退出不補，痛批已淪為「核能後援會」；李清安則稱，委員會設立宗旨在於反映民意，基本上沒有討論延役或除役。

據了解，日前在侯友宜提出能源政見，表示支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟後，身兼「新北市核能安全監督委員會」委員的媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉、綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣隨後表示拒絕為此背書，之後雙雙辭去委員身分。

對此，鄭宇恩除了質疑消防局針對「核子事故區域民眾防護應變計畫」未依規定期限完成計畫檢討修訂，也質疑2位民間代表團體退出核安監督委員會後「遇缺不補」，痛批核安監督委員會淪為「推動委員會」、「侯友宜核能後援會」。

李清安回應表示，新北市核安監督委員會是一個平台，設立宗旨就是希望反映民意，藉由納入專家學者、民間團體，可以針對正反意見、安全議題都透過這個平台提出建議。

他強調，核安監督委員會裡基本上沒有討論延役或除役，而崔愫欣22日才遞交辭職公文，消防局今(24)日已聯繫民間團體，詢問是否有核能專家、學者的推薦人選，後續會盡快彙整推薦名單，會積極尋求民間團體代表遞補。