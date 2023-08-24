今年6月發動一日未遂兵變的俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津據信今天墜機身亡。專家指出，兵變不容原諒，叛國將被懲罰，這是對俄國整個菁英階層釋出的警訊。

英國金融時報報導，瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變後8週來在白俄羅斯和非洲之間往來，呈現半放逐狀態。期間曾多次返回俄國，甚至在克里姆林宮和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。現在看來這只是瓦格納兵變針對的目標所採取精心報復行動的序曲。

一名前克宮高級官員告訴金融時報：「我之前就認為他們絕對不會放過他。現在真的動手。那樣的事不會被原諒。大家都清楚對叛國的懲罰不會逆轉且來得很快。這是對整個菁英階層發出的訊號。」

一名親近俄國國防部的人士說：「顯然這是奉命行事。畢竟他的手下殺害了（俄國）空軍。劍下討生活，終將死於劍下。過去2個月來，他穿梭各地令人不解。現在他們解決了他，一切都說得通了。」

金融時報報導，蒲亭一開始容忍普里格津特立獨行的行為，似乎是為了控制俄國安全部隊的敵對派系。

但卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，6月的未遂兵變凸顯出「普里格津已不受蒲亭的控制」。

她進一步指出，這出乎蒲亭意料之外，甚至是一大驚嚇。

報導中表示，蒲亭7月間和普里格津與數十名瓦格納戰士在克宮會面後表示，他提出讓瓦格納傭兵加入俄國正規軍在烏克蘭作戰的選項。但這項提議遭普里格津回絕。

史塔諾瓦亞指出，這顯示蒲亭希望保住瓦格納的核心部隊，這是因為他們在戰場上的英勇表現和地緣政治價值。「但我看不出普里格津對蒲亭來說具任何價值的跡象。」

報導中指出，在蒲亭整肅高級安全官員之際，瓦格納首腦卻未受到懲罰，似乎顯得事有蹊翹。這波遭打壓的官員包括被視為同情普里格津的將領蘇洛維金（Sergei Surovikin），以及把俄軍出兵烏克蘭失利怪罪到蒲亭頭上的強硬派人士。

莫斯科社會經濟科學學院（Moscow School of Social and Economic Sciences）政治哲學教授尤丁（Greg Yudin）告訴金融時報：「（俄國針對）兵變的內部調查已經完成。蘇洛維金昨天遭解職，罪魁禍首也已被處決。」

尤丁指出：「他們花了兩個月調查，做出裁定並予以執行。倘若他們的結論是蘇洛維金參與其中，他可能也會在這架飛機上。」

歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）資深研究員，同時也著有多本關於俄羅斯情治單位著作的索達托夫（Andrei Soldatov）指出：「這項危機已快速有效的處理。」

史塔諾瓦亞說，蒲亭花了一些時間處理普里格津的資產，並在進行終極報復之前，懲罰那些強硬派。