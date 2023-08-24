開局讓對手敲出2支安打後，中信兄弟先發投手鄭浩均就沒再讓味全龍打者敲安，繳出6局無失分優質先發，接手的陳琥、鄭凱文也都演出3上3下，加上陳文杰3分炮帶起球隊士氣，以7比0斬斷龍隊近期的6連勝。

開局鄭浩均就被開路先鋒李凱威敲安，連續K掉林智勝、林孝程後控球又出現亂流，對劉基鴻投出觸身球保送，又被郭天信敲出內野安打形成滿壘，但他讓陳品捷敲出中外野飛球出局。

化解滿壘危機後，鄭浩均越投越穩，接下來5個半局只讓龍隊打者靠著2次四壞球保送上壘，最終用93球投6局，投出6次三振、3保送，僅被敲2安、無失分。

7局上兄弟換上本季首次一軍登板的陳琥，他前次一軍出賽已是2021年10月31日，相隔662天一軍出賽中繼2局用23球其中有15顆好球，沒讓任何打者上壘，鄭凱文9局登板同樣演出3上3下，3投聯手完封龍隊。

拿下第7勝的鄭浩均獲選單場MVP，他表示，開局亂流主要是自己進入比賽節奏較慢，又太想把球投到邊邊角角，「好險有小高幫忙，我們今天就是互相信賴對方，我就把每一球投好，然後相信守備。」

而因疫情延期1年的杭州亞運也進入倒數1個月階段，韓國隊還特地派人來台情蒐，屆時將披上國家隊戰袍、迎來生涯首次亞運體驗，鄭浩均說：「不管有沒有打國際賽自己每天做的事情都一樣，現在例行賽也是把自己準備好，把握每次機會。」