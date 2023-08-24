富邦金控今舉行2023年第2季法說會，公布上半年稅後淨利429.05億元，每股盈餘(EPS)3.18元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業第一名；法人關注富邦金控對中國大陸房地產曝險狀況，富邦金總經理韓蔚廷表示，整體曝險部位為8400億元，佔金控資產比重約3％。

富邦金在大陸的富邦華一銀行，為百分百持股子行，對大陸曝險成法人關注焦點；韓蔚廷說明，富邦金整體集團曝險金額大約8400億元，其中，5000億元是富邦華一銀行及子公司的資產，若將資產及負債互抵，在大陸曝險金額約3000多億元，以金控近11兆元總資產水準計算，僅曝險3％左右。韓蔚廷表示，集團對恆大、碧桂園及中植系都是零曝險。

富邦金控旗下子公司表現穩健，富邦人壽上半年稅後淨利居市場第一；台北富邦銀行上半年發卡量累積近170萬張；富邦產險自今年四月起單月獲利轉正值；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增99％。

統計截至2023年6月底富邦金控總資產逾10.9兆元，淨值7433億元，普通股每股淨值持續成長，達52.23元，較去年同期成長21.95％。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.79％與13.11％。

富邦金控並日前公布7月份自結稅後淨利125.26億元，累計今年前7月稅後淨利554.49億元，每股盈餘為4.19元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業之冠。