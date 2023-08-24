大陸男星李現因出演《親愛的，熱愛的》爆紅，之後和劉亦菲搭檔《去有風的地方》，再創人氣巔峰，成為炙手可熱的戲劇男神，不過近來他被爆出密戀一名微博有66萬粉絲、長腿網美「曉雪Winema」，但雙方都未做出回應，現女方身分遭起底，還流出她疑似開槓網友的對話。

有網友發現曉雪和李現密戀線索，像是曉雪曾透露男友是湖北人，而李現是湖北出生，此外兩人都有去周杰倫在海南海口的演唱會，加上他們行程有大量重疊，種種巧合讓緋聞甚囂塵上。

戀情傳出後，雙方都未做出回應，不過有網友起底曉雪身分，指出她曾當小三，帶球逼走正宮上位，但後來離婚，被外界質疑是靠婚姻致富，對此，網上也流傳她回覆網友自己家境優渥，離婚也是AA制，否認逼宮上位，稱是男方父母好言相勸才在一起的，並反擊網友「愚昧」、「靠網上吃瓜，能知道什麼真什麼假」。

至於被問到是不是李現女朋友時，曉雪避開問題沒正面回答，反嗆「你去問他(李現)啊，看他理你嗎，你也只能在我這裡找存在感」。