【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨、甚至與賴清德所屬新系的關係。賴品妤今(24日)閃躲記者追訪時摔倒，還反控中天記者林宸佑推她，遭到中天新聞還原影片打臉。媒體人陳揮文透露，民進黨喊台獨，家人在大陸賺錢的人多的是。

賴品妤24日出席醫藥記者會，會後指控中天記者追訪害她跌倒，但中天隨即還原影片，顯示記者並沒推她，引起熱議。PTT有鄉民挖出3年前立院朝野攻防時，賴品妤也曾有經典「仆街」畫面。但綠營人士只問立場不分是非，紛紛留言瞎挺假摔，被網友酸「都是內馬爾的球迷！」

「剛剛主持人翟嬛講的很好玩：為什麼又是中天的記者？」陳揮文在《新聞大白話》節目指出，中天的記者是「代代相傳」，以前扮演這個角色的叫作張禹宣，「你去調以前的帶子，張禹宣就是這個樣子，現在換林宸佑！我也稱讚過張禹宣：幹得好！」

陳揮文直言，其實不只雲豹小公主，民進黨每天喊台獨，但是家人在大陸賺錢的，「那個多的是啊！」