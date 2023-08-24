民進黨總統參選人賴清德今接受「年代向錢看」節目提到強化和平及國家實力時表示，要持續強化台灣的產業有「五大信賴台灣產業」非常重要，包括半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、監控產業及通訊產業。

此外，被問到台灣是否缺電危機，賴清德說，現在的備轉容量率通常都處在10％到15％。「以目前來看，我們的電是夠的」；不過，未來仍須積極節流，如同他媽媽說的話，「節儉比賺更快」，民生用電方面政府補助汰舊換新，「補助一半也都沒有關係」；至於工業用電方面，必須持續供應用電大戶穩定用電，透過投資抵減、補助設備等方式省電。

被問到「務實的台獨工作者」，他說，務實就是根據事實，「我們就是一個主權獨立的國家」；所謂工作者，具體的做法就是建設國家、發展經濟、造福人民，「我就是一個台灣的守護者」，也是台灣未來經濟產業發展的推動者。

被問到推動強化五大信賴產業，科技跟經濟的強化，事實上是壯大台灣很重要很重要的實力？他說，「對」。