據中國台灣網報導，今天（8月24日）上午，2023海峽兩岸青年創新創業大賽（以下簡稱「青創大賽」）總決賽在江蘇省常州市舉行。江蘇省台辦副主任孫繼兵，常州市委常委、武進區委書記喬俊傑等共同啓動大賽總決賽。

「視障人士無障礙出行智能服務平台」、「小包智工」、「店小寶」、「車用高溫穩定性積層陶瓷電容開發」……經過昨日的激烈角逐，涉及新能源、新材料、健康醫藥和智慧製造等多個領域共50個項目進入總決賽，以7分鐘簡報加3分鐘評委提問的方式進行角逐。為確保項目評審的公正公開和科學規範，大賽組委會邀請了大學教授、創業導師、風險投資機構人士等擔任大賽評委。

「本次青創大賽既實現了規模升級，也實現了項目升級。」兩岸青年創業孵化器聯盟秘書長錢振漢表示，大賽以「賽」助「創」的形式為台灣青年在大陸發展提供新平台，希望台灣青年來到大陸先就業、再創業，為兩岸科技、農業、服務業等多方面交流注入青年力量。

本次青創大賽以「同心同行同築夢，創新創業創未來」為主題，自6月30日啓動報名以來，共吸引上海、重慶、安徽、福建、台灣等地的153個項目報名。

其中，大陸地區有效報名項目為77個，台灣地區有效報名項目為76個。據統計，共有102位台灣選手來常州參賽，其中「首來族」選手有35人。

8月22日，「一見『青』心 海潮澎湃」台青破冰行動和「『青』心相印 兩岸一家」台青創新創業特訓營先後舉辦。8月23日，120個入圍項目被分成7個組別，並角逐出50個晉級青創大賽總決賽的項目。

此次青創大賽邀請30多家投資機構、青創基地和工業園區，深入對接創業項目，不僅為兩岸青年提供展示才華的舞台，更為台灣青年創新創業送上全鏈條資本市場服務「大禮包」。

此外，大賽還首次設立了獎金獎勵機制，對獲獎項目落戶給予創業資助資金、免費創業場所、購房補貼等各項獎補，並提供天使投資基金和貸款等服務，全力助推每一個創意火花付諸行動，早日收穫創新果實。

自2021年起，長三角兩岸青年創新創業大賽連續兩年在常州舉辦。隨著台灣青年赴大陸交流學習、尋求合作機會的熱情提高，大賽於2023年升格為海峽兩岸青年創新創業大賽，由大陸國台辦經濟局、江蘇省台辦、常州市政府主辦，上海、浙江、安徽、福建、湖北、廣東、重慶、四川等地台辦共同支持，常州市台辦、常州西太湖科技產業園承辦。