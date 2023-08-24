宜蘭艦整備完成後將於第一時間自台北港出發千里送藥。（圖／海巡署提供）

琉球籍漁船「旭承輝」在台灣時間23日晚間於日本東南方的公海發生漁船火燒意外，幸友船「鴻海239號」即刻救援，將船上10人全數平安救起，但因「鴻」船要繼續作業，「旭」船只能等另一友船「生漁號」前往支援，不過蔡姓船長的高血壓藥慘遭火噬，目前無藥可吃，家屬擔憂出意外，希望政府出手協助。

今（24）日凌晨1時45時由友船「鴻海239」漁船將「旭」船10名船員（2台8印）救起，目前人員均安，預計今（24）日晚交由「生漁號」漁船後立即往台灣海域返航。另因「生」船船上空間不足及「旭」船船長有藥物需求，艦隊分署獲報後立即展開各項聯繫及救援整備。

本案艦隊分署依海洋委員會管主委指導立即成立應變中心並派遣北部地區機動海巡隊宜蘭艦進行人員及油水糧秣整備，同時指派專人聯繫家屬及瞭解船長用藥（高血壓藥物）。宜蘭艦整備完成後將於第一時間自台北港出發，返航時預估為輕度颱風「蘇拉」影響臺灣期間，艦隊分署將持續掌握颱風動態，以儘速將漁民平安接駁回臺。

海巡署艦隊分署表示，本次救援任務為「排除萬難，千里送藥」，秉持著時間即性命、速度即希望的原則，儘速完善各項準備前往救援，將10名遇難船員平安送回。呼籲在海上航行作業的民眾，若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。