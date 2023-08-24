【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。對此，國民黨台北市議員游淑慧24日就表示，「不要什麼事都要找人來賴，拿中天媒體同仁來出氣，人家欠妳的嗎？」引發討論。

游淑慧24日在臉書上表示，「我的身高屬於容易被攝影機〔直擊〕的尷尬高度…但我都知道那是攝影大哥不小心的碰撞…」游淑慧更接著指出，一個成熟的大人起碼要有三項特徵，分別是「先弄清楚自己怎麼摔倒的」、「不要什麼事都要找人來賴，拿中天媒體同仁來出氣，人家欠妳的嗎？」、「不要咆哮、好好說話」。

游淑慧最後也說，「妳真的不是小公舉。腳架疼痛表示：為什麼要踩我？叫警察來」，而中天記者林宸佑也在24日表示，「同業他們也想說，就沒有人推到她！」因為同業在現場就直接討論，到底她為什麼會跌倒？那當然，大家討論就是那一堆腳架，可能真的是因為絆到腳架而跌倒。

林宸佑指出，如果照那個畫面來看，「我確實是跟她就還有一段的距離，我到底是要怎麼樣去推她？」「而且我再重申，我手在她前面，我要怎麼樣推？」所以是，「我覺得那個碰撞的場合之後，然後她跌倒，我扶她，她還說我推她」。