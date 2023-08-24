與全球核電廠息息相關的天然鈾礦供應，直到不久前，鈾礦「過剩且價格低廉」但因尼日7月發生的政變而再次成為媒體焦點，這是因為尼日是全球第6大鈾生產國，又高調宣佈停止向歐洲核電大國法國出口鈾礦以及黃金。專家認為，不怕地球不夠，只怕來不及開採礦藏。業者則認為，隨著鈾礦價格飛升，許多原本開採成本不符的礦場可以重新開張。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）24日報導，法國核能巨擘歐拉諾（Orano）在尼日開採一處礦場，該公司聲稱薩赫爾（Sahel）地區的政治局勢不會威脅到法國和歐盟的鈾供應，發言人對表示，他們具有「20年的資源和儲量，透過橫跨4大洲的生產和成長計畫」。專家們也一致認為「短期」還沒有什麼問題。

Roughly half of the global uranium supply comes from Russia. For the leaders in the US and Europe, it's an uncomfortable reality. Read today's Big Take https://t.co/bADn2nJIPB — Bloomberg (@business) August 23, 2023

但他們也都指出，需求正在以前所未有的方式上升，因為超級大國重新轉向核能以提高能源獨立性，且「福島恐慌」已經過去，世界是否可能面臨鈾短缺？

報導採訪了，核安全工程師卡明，他認為，目前鈾資源尚屬豐富，已經在已發現和開採的「資源」以及尚未開採的「儲量」中大量存在。國際原子能機構（IAEA）估計，根據預期的資源和平均年鈾提取量，世界有可靠的175年鈾使用量，這超過了煤炭（132年）以及原油和天然氣（約50年）。

但他認為問題在於，開採新發現的礦藏需要的時間：「可能需要20到40年的時間差」，。與此同時，由於市場價格下滑，挖礦公司受到投資該領域的打擊。

在2011年福島核事故之後，對於天然鈾的需求急劇下降，政府紛紛削減對核能的投資。

在2000年代中期價格持續上升，於2007年夏季達到了每磅140美元的峰值，鈾價格穩定在每磅50美元左右，稍後在2011年初升至每磅70美元，之後在福島事故後平均跌至每磅25美元。

隨著價格降至10年低點，「市場開始轉向生產成本最低的國家」，例如世界頭號生產國哈薩克，在2011年至2021年期間，世界各地的礦場都陷入停滯，潛在的工作被暫停，隨著對新核反應堆的需求下降，挖礦公司的規模經濟也在萎縮。

「包括加拿大和哈薩克斯坦在內的主要生產國，近年來限制了總生產量，以應對低迷的鈾市場，」國際原子能機構和核能機構聯合報告指出，再加上全球疫情的緩慢影響。

但現在，市場價格的上升已經為過去成本過高而難以開採的礦場（例如加拿大）解鎖了投資潛力。最終，供應危機是「一個遙遠的威脅，也許只會在遠遠的未來才會發生」