民進黨總統參選人賴清德今接受「年代向錢看」節目專訪提到，「一個繁榮的台灣，可以帶動穩定的中國」，「穩定的中國可以回饋安全的台灣」；他強調，民進黨並非不願與中國交流，而是認為守護主權是最重要的。

賴清德還說，中國是全世界第二大經濟體，如果經濟變壞會影響很多國家，包括台灣在內，中國是印太區域的重要一員，對和平穩定有責任，真的不必要對台灣兵戎相向或文攻武嚇。

賴清德說，他衷心希望中國在國家的方向上、政治的作為上能有所調整，讓經濟能夠復甦，對大家都好，他一直認為，「我們不希望中國亂，也不希望中國敗，或發生任何事情，這是普遍台灣人的心情」。

賴清德也說，外界批評民進黨跟中國老死不相往來，這是錯誤的，事實是民進黨不願意跟在野黨一樣放棄主權，守護主權是最重要的，在對等尊嚴前提下，很樂意跟中國交流往來。

賴清德則舉例，近來他聽到不少旅遊公會反映的意見，也轉達給蔡英文總統、行政院長陳建仁及陸委會主委邱太三，因此行政團隊也做出決定，宣布開放第三地中國人民來台旅遊、短期商務活動，甚至在研究中國陸客團來台旅遊、歡迎大陸學生來台灣就讀。