受到日本正式開始排放核廢水影響，南韓消費者對於海鮮的信心大降，魚市生意一落千丈。

台灣時間今天（24日）中午，日本福島核電廠「核處理水」正式開始排放入海，引發亞鄰國家憂慮。南韓籲日方以負責態度公開廢水排放資訊之餘也喊話稱全球專家們普遍認為不必過度擔心食安，不過民間恐慌已現，全國多地海鮮市場24日市況異常冷清，有攤商哀嘆「生意比疫情期間還慘淡」，漁民對於生計大表憂心，觀光活動主辦單位提心吊膽。

韓聯社24日報導，南韓境內多處著名的海鮮魚貨市場當天生意慘淡。東南部港市釜山最出名的扎嘎其市場（Jagalchi Market）生魚片餐廳林立，然而就在日本正式排放核處理水入海的這一天，整座市場門可羅雀；濟州島的東門魚市（Dongmun Fish Market）也同樣冷清。

在東門市場經商超過20年的一名50多歲攤販說：「就算是年月不好的時候，一般早上10點左右，還有傍晚5點到7點，這兩個時段交易都很熱絡，但是這幾天市場根本沒客人，好比空蕩蕩的高速公路。就算是新冠肺炎疫情期間，生意都比現在好。」

中秋節即將於下個月到來，南韓海鮮市場卻因日本排放核廢水出現異常冷清的市況，攤販漁民憂心不已。

南韓西部沿海群山市58歲漁民沈明洙（譯音）坦言，消費者對於海鮮需求大降，他與許多討海人非常擔心生存問題，尤其中秋節下個月就要到了，原本可以指望家家戶戶對於海鮮與其他消費品項需求大增，現在生計大壞：「一想到明天要進海鮮拍賣場，我心情就很糟糕。在我看來，海鮮購買需求已經掉了25%，價錢可能跌更多。我不知道該怎麼撐下去。」他還說，海鮮庫存增加，他忙著把沒賣掉的漁獲冷凍起來，載運活魚的卡車也暫停使用。

水產價格已見受挫。在南韓全國海鮮銷量佔比約3成的釜山合作魚市（Busan Cooperative Fish Market），廣受歡迎的紅甘鰺（yellow tail）每箱價格原本大約4萬至5萬韓元（約新台幣960元至1200元），周三（23日）價格已跌逾平時的一半，韓國人常吃的鯖魚每箱價格跌了10%到20%。

釜山市明知市場（Myeongji，譯音）的鰶魚節即將於下周開幕，相關商家業者此刻也焦慮不已。這項節慶活動的主辦單位負責人全東植（譯音）很苦惱：「（核廢水）開始排放之後，漁民與商人該怎麼辦，我毫無頭緒。過去3年新冠大流行，觀光客跌到谷底，最近才剛開始恢復過來啊。」