已故天后CoCo李玟生前在《中國好聲音》擔任導師，生前哭訴在節目中受屈辱的音檔流出後，掀起軒然大波。其中與李玟情如母女的甄妮，不怕遭潛規則連續多天發文替李玟抱屈，更直接點節目中多名大咖；甄妮仗義行徑引全網討論，更好奇甄妮為何這麼勇敢，有資深粉絲直言甄妮在樂壇早就齊名鄧麗君和鳳飛飛。

自從李玟生前控訴《中國好聲音》的音檔流出後，與她情如母女的資深女星甄妮19日起，幾乎天天在臉書發文批評《中國好聲音》，無論是節目組還是相關人員，甚至是當導師的幾名大咖藝人；而甄妮也在文章底下留言，日日發文是怕人們淡忘，到時候失去替李玟討回公道的機會。

甄妮在其中一篇文底下，不掩飾地點出「霆鋒=王菲=那英=那辛=柳驪=資本商」，爆料他們感情都很好，酬勞當然想給多少就隨便給；而甄妮這番言論令網友很驚訝，因為大陸藝人沒多少個敢替李玟說話，都怕被消失，她到底有何能力或成就，能夠讓她無所畏懼、暢所欲言。

有資深粉絲跳出來分享甄妮在演藝圈地位齊名鄧麗君、鳳飛飛，18歲就出道的她，沒幾年就與鄧、鳳兩人包辦台灣樂壇各大獎，推出的音樂作品也是在大街小巷都聽得到；之後進軍香港又寫下驚人成績，當地四大才子之一黃霑都形容她是「樂壇巨肺」。甄妮洋洋灑灑數不清的輝煌資歷，讓網友明白難怪她能批評謝霆鋒或那英。