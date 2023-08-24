民進黨總統參選人賴清德今接受「年代向錢看」節目專訪被問到，網路上有「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」3個知名的外號，比較喜歡哪一個？賴清德說，「我3個都不喜歡，因為3個都不是我」；「以後大家叫我清德（台語）就好」。

對於這三個外號，賴清德說，「我是個凡人，我跟大家都一樣平凡」。

對於「賴神」，他都會跟對方說，不要這樣叫他，每一次聽到這個說法，他都會把「賴神」當作是德語的「傾聽」，英文則是「listen」，德語發音比較像「賴神」，這樣好像在勉勵自己要傾聽人民的心聲。

至於「賴功德」，他解釋，講的話被曲解了，因為當時長照服務員的薪水不到新台幣3萬元，社會地位也沒有得到尊重，因此，他當時說，要增加薪水到3萬元以上，並讓社會肯定長照服務員，因為長照服務員是服務年紀大的身心障礙者，等於是做功德一樣，卻被某報紙的記者刻意寫成「不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作」。

賴清德表示，他的朋友們都叫他「清德（台語）」，他媽媽、家族長輩則叫自己「德仔（台語）」，「以後大家叫我清德就好，不用叫那些名字」。