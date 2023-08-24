地價稅將在11月開徵，值得注意是，如果因為COVID-19疫情影響，因為戶籍遭到遷出登記，記得在9月22日前向地方稅捐稽徵機關提出申請，否則110年、111年的地價稅就會被按一般用地課稅，無法退稅，財政部已經有3649件申請改回千分之2課徵，核准3586件。

財政部表示，根據《土地稅法》規定地價稅特別稅率，例如自住、工業用地等，符合《土地稅減免規則》規定可以申請減免，像是騎樓走廊用地，土地所有權人必須要在地價稅開徵前40天向地方稅捐稽徵機關申請，當年度才可以適用，否則就要等到次年才可以適用。

根據財政部統計，土地所有權人申請適用自用與簡面稅案件，平均大約44萬件，經過稽徵機關核准當年度適用大約35萬件，遭到否准5萬件外，大約有3.5萬件是次年度才能適用較低的稅率，占比大約有8％。

所以財政部提醒，如果是用較優惠稅率者，就要在9月22日前提出申請，避免被課徵高稅，維護自身權益。

值得注意的是，因為原本適用千分之2的自住優惠地價稅土地，所有權人如果因為新冠肺炎疫情，遭到戶政機關遷出，導致110年與111年地價稅而改以一般稅率課徵，同樣要在今年9月22日前提出申請，才能夠按千分之2課徵，土地所有權人必須提因無法返國是受到疫情影響的切結書，根據財政部統計，已經有3649件申請、3586件已經核准。