中國大陸國家主席習近平當地時間24日上午在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間，會見伊朗總統萊希，祝賀伊朗成為金磚成員。

習近平強調，經過各方共同努力，此次金磚領導人會晤作出擴員決定，這是歷史性事件。新成員都是具重要影響力的國家，相信將對世界產生重大影響。中方願與伊朗在金磚等多邊平台上加強合作，推動多邊主義健康強勁發展。

習近平指出，今年2月萊希成功訪中後，兩國各部門抓緊落實達成的共識，取得積極成果。很高興在中方及伊朗、沙烏地共同努力下，伊沙實現和解，促進了中東安全穩定。中方願與伊方鞏固友好，深化互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，推動中伊全面戰略夥伴關係取得更多成果。

萊希表示，伊方高度讚賞並感謝中方支持伊朗成為金磚正式成員，這為伊中關係發展提供了新動能，有利於兩國加強在多邊平台協作，也將有利於更好推進落實習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

萊希感謝習近平為推動伊沙對話和解發揮重要作用。金磚擴員表明，單邊主義正在走下坡路。伊方深化伊中全面戰略夥伴關係的決心堅定不移，願同中方共同努力，進一步密切兩國全面戰略合作，積極推進共建「一帶一路」合作。