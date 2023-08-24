陳善圭和韓善伙也有激情滿滿的吻戲。（車庫娛樂提供）

韓國喜劇片《絕對味覺情人》由柳海真、金喜善爆笑甜蜜共演，帶領觀眾一同度過甜滋滋的夏天，該片是導演李翰繼《證人》後暌違4年的回歸作，他說「一直想帶給觀眾一部有趣的電影，思考著若自己是觀眾的話，會覺得什麼樣的電影有趣，於是便有了拍攝本作的想法。我覺得這是一部不用花力氣，也不用動腦觀賞的電影，希望大家都能放鬆地欣賞本作。」

該片是金喜善暌違近20年重返大銀幕之作，因為真的很久沒有參演電影了，所以十分緊張。為了證明她就是最適合飾演「壹玲」的人，導演寫了2頁密密麻麻的親筆信告訴她為何要由她飾演這個角色，金喜善笑說：「若導演這麼需要我的話，那我一定要參演了！」時隔多年再度挑戰參演電影，「閨密」宋慧喬也不忘前來參加首映會替她加油打氣，讓金喜善感動表示：「她知道我很緊張，便傳了有關電影的好評報導給我看，讓我更有信心！慧喬雖然是妹妹，但她比較擅長傾聽，反而是我比較愛撒嬌，感覺姐姐和妹妹的角色互換了呢。」

柳海真與金喜善在片中除了有不少搞笑跟甜蜜的橋段，甚至還有激情的吻戲場面，金喜善則害羞又幽默地表示：「在過去的作品中，通常都是對方主動親我或抱我，但在這部作品中是我第一次對男性主動，且有點像『半強迫』般，積極地和對方發生肢體接觸。」引發一片笑聲。被問及哪場戲NG最多次時，金喜善表示是在露天汽車電影院那場，柳海真的褲子掉了下來，且竟然怎麼拉都拉不上去，大家全都笑翻了，根本無法忍笑。

該片除了柳海真與金喜善的爆笑甜蜜劇情外，陳善圭和韓善伙也有激情滿滿的吻戲，陳善圭飾演油膩又自戀的零食公司社長，戲外其實搞笑又可愛的他表示：「在拍攝吻戲前我很緊張，平時我不太會用漱口水，但在開拍前1小時我就用漱口水漱口了。」緊張的模樣十分逗趣。另外，飾演柳海真哥哥的車仁杓也表示：「這是我出道多年以來首次挑戰飾演「壞男人」角色，一開始知道是浪漫喜劇作品時還以為是自己要與金喜善談戀愛，想不到卻是飾演個性火爆的米蟲哥哥！導演還開玩笑地告訴我想演就演，不想演就不要演。」引發現場一片爆笑。

該片還找來鄭雨盛與任時完驚喜演出，對於鄭雨盛自導自演的《保護者》與《絕對味覺情人》同天在韓上映一事，導演李翰開玩笑地表示：「昨天和鄭雨盛通過電話，其實我們對彼此完全沒有歉意或競爭的心態，我們都希望2部電影能成功順利！」《絕對味覺情人》敘述一位只知道餅乾，每天只往返於家裡與公司的天才零食研究員「柒梧」，遇上正向積極的可愛「壹玲」後，體會到人生新滋味的故事。將於8月25日（五）在台上映。