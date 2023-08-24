民進黨立委賴品妤24日出席活動，遭媒體記者追問父親賴勁麟相關問題時，不慎摔倒，卻指控記者推她。有一份最新網路民調詢問「關於民進黨立委賴品妤。請問您怎麼看」，高達88%網友認為，賴品妤明年會連任立委失敗。

YouTuber「桃園孫先生」24日在YT發起「關於民進黨立委賴品妤。請問您怎麼看？」民調，截至24日晚上10點25分，已有5400名網友投票。88%的網友認為，賴品妤明年會連任立委失敗；9%的網友認為，賴品妤明年會連任立委成功；1%有其他意見；2%沒意見。

網友紛紛表示，「態度很差，高傲，大小姐不適合做民意代表，只會承上意」、「可憐啊？女兒反服貿，爸爸卻賺服貿錢，可悲的是當初被帶動的那些學生，不但沒有領九萬及賴品妤好運氣，感覺像白X被利用一樣」、「跋扈小公主，只有被下架的份」、「回家做大小姐吧！」、「她家這有錢的，有差嗎」。

不過也有網友認為，「就怕國民黨的候選人不夠強，真的」。